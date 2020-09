L’emergenza sanitaria ha cambiato la vita di tutti noi. Mutati sono anche i bisogni dei consumatori, tra cui la necessità di sottoscrive assicurazioni auto flessibili e semplici, ma capaci di offrire garanzie accessorie anche nei casi più complessi.

Il mercato italiano offre un ampio ventaglio di offerte Rc auto online. Tra quelle che propongono soluzioni assicurative più adatte alle nuove esigenze degli automobilisti e a un prezzo vantaggioso, sicuramente c’è Zurich Connect.

Le compagnie assicurative più vantaggiose nell’estate 2020 (H2)

Zurich Connect, società della compagnia assicurativa svizzera Zurich Insurance Company Ltd che dal 1997 eroga polizze auto e moto anche online, è una delle compagnie assicurative italiane che nell’estate 2020 garantisce le polizze più convenienti.

Nel dettaglio, Zurich Connect offre agli automobilisti polizze a partire da 190 euro all’anno per la guida esclusiva e la guida esperta, con la possibilità di calcolare il preventivo assicurazione auto direttamente online.

L’iter è semplicissimo:

1. basta compilare il form presente sul sito della compagnia;

2. inserire i dati della tua polizza tra cui la targa, se sei proprietario del veicolo; la tua situazione assicurativa; se fai parte di una convenzione e se hai altre polizze con Zurich Connect.

3. Quindi occorre selezionare l’assicurazione auto e successivamente le coperture opzionali desiderate, come Assistenza Stradale, Furto e Incendio, Cristalli e Tutela Legale.

Le tipologie di Rc auto offerte da Zurich Connect sono tre:

• Esperta , quando il mezzo è guidato esclusivamente da persone di almeno 25 anni;

• Libera per i veicoli guidati anche da terzi, compresi i neopatentati;

• Esclusiva se a usufruire del mezzo è solo i l proprietario e contraente dell’assicurazione, con almeno 30 anni di età.

Zurich Connect si differenzia dalle altre compagnie perchégarantisce sempre le migliori garanzie, servizi di alta qualità e il miglior prezzo disponibile.

Se necessiti di ulteriori, approfondite e dettagliate informazioni su come effettuare un preventivo, su come acquistare un’assicurazione completa o su come gestirla in totale autonomia puoi visitare il loro sito web e trovare tutte le indicazioni che stai cercando.