Genova – Altri 22 nuovi contagi da Coronavirus in Liguria sono stati individuati nelle ultime 24 ore.

Secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero, i nuovi casi riguardano l’Imperiese, il Genovese e lo Spezzino.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi

Asl1: 3, 2 contatto di caso e 1 rientro da estero

Asl3: 11, 1 rientro da altra regione, 4 contatto di caso, 6 attività di screening

Asl5: 8, 3 contatto di caso, 2 accesso ospedale, 3 attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Nelle ultime 24 ore è cresciuto il numero degli attualmente positivi in Liguria, 14 in più rispetto al giorno precedente per un totale di 1.650 casi.

Di questi, 46 (+4) sono ricoverati in ospedale ma a far preoccupare è la continua crescita dei ricoveri in Terapia Intensiva, oggi 7, uno in più rispetto a ieri.

581 sono le persone in isolamento domiciliare (+18) mentre i guariti da Covid nelle ultime ore sono stati 7, per un totale di 7.817 da inizio emergenza.

Sale il numero dei decessi, uno in più, per un totale del numero delle vittime di 1.572.