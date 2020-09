Casarza Ligure (Genova) – Un incidente mortale si è verificato questa mattina in via IV novembre, a Casarza Ligure.

Qui, per cause in via di accertamento, un uomo che viaggiava in sella alla sua bici è stato travolto da un’auto.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che si sono prodigati per soccorrere l’uomo ma le ferite riportate si sono rivelate mortali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine che adesso dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.