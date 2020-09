Genova – Nuovo picco dei casi di contagio da coronavirus in Liguria dove, nella giornata di ieri, sono stati registrati ben 95 nuovi casi.

Ben 45 nella sola provincia di La Spezia dove, sino al 13 settembre, è ora obbligatorio utilizzare le mascherine anche all’aperto e per l’intera giornata. A prescriverlo la Regione Liguria che ha emanato un provvedimento straordinario dopo aver più volte rassicurato la popolazione circa l’assenza di una reale “emergenza”.

Altri 44 casi nella provincia di Genova dove si registra anche un nuoco contagio che ha colpito un bambino, in isolamento con la madre all’ospedale Gaslini.

Ecco Il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1 Imperia 2 casi di cui:

1 contatto di caso

1 attività di screening

ASL 2 Savona 4 casi di cui:

1 rsa

3 attività di screening

ASL 3 Genova, 44 casi di cui:

6 contatto di caso

5 accesso ospedale

2 casi pediatrici (figlio e mamma)

21 attività di screening

10 rsa

ASL 5 La Spezia, 45 casi di cui:

26 contatti di caso

19 attività di screening