Genova – Sono 59 i nuovi contagi riguardanti le 24 ore appena trascorse in Liguria.

I nuovi positivi si concentrano soprattutto nella zona di competenza dell’Asl5 della Spezia, interessata da un nuovo cluster.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi.

11 in ASL 3 di cui:

10 contatto di caso confermato

1 attività screening

48 ASL 5 di cui:

31 contatto caso confermato

6 accesso ospedale

11 attività screening

Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Sale ancora il numero degli attualmente positivi in Regione, 43 in più delle scorse 24 ore, per un totale di 1.905.

77 (+6) i ricoveri in ospedale, di cui 10 (+1) in Terapia Intensiva; 476 le persone in isolamento domiciliare, 49 in più rispetto al giorno precedente.

Nel corso della giornata trascorsa sono stati 14 i negativi a doppio tampone per un totale di guariti non più positivi di 7.869 da inizio emergenza.

Anche per la giornata di oggi si segnalano due decessi: si tratta di due donne di 86 e 84 anni decedute all’ospedale di Sarzana.

I decessi hanno portato il conto totale dei morti per Coronavirus a 1.577.

Tamponi = 251.611 (+744)

Di seguito i dettagli delle singole Asl.

Ospedalizzati: Asl1 = 6 Asl2 = 7 (2 UTI) San Martino = 3 (2 UTI) Galliera = 5 Gaslini = 2 Asl5 = 54 (6 UTI)

Attualmente positivi per residenza: IM = 97 (+0) SV = 202 (+0) GE = 932 (+0) SP = 430 (+43) Fuori regione = 86 (+0) Altro o in fase di verifica = 158 (+0)