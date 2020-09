Genova – Un frate cappuccino genovese accusato di pedofilia ed atti sessuali con minori. A darne notizia l’edizione delle 14 del TGR regionale in onda su Rai 3 che ha rilanciato la pubblica denuncia della Rete L’Abuso fondata da vittime di pedofilia e da anni protagonista di una dura battaglia per denunciare casi di presunte violenze sessuali che vedono protagonisti prelati e religiosi e vittime minorenni indifesi.

Il caso denunciato dalla Rete l’Abuso in un articolo on line – ma che deve ovviamente essere confermato o smentito da un’indagine giudiziaria di cui, al momento, non ci sono notizie – riguarderebbe un frate cappuccino genovese che si sarebbe reso responsabile di comportamenti che potrebbero essere al vaglio della magistratura durante la sua opera a Loano, nel savonese.

Un episodio di violenza su un ragazzo che, all’epoca dei fatti, avrebbe avuto 12 anni ma che non sarebbero isolati secondo quanto riportato dal TGR Regionale riprendendo la denuncia del sito on line.

Una vicenda che dovrà essere approfondita, alla ricerca di conferme o smentite e che certamente necessita della massima cautela per la gravità delle accuse e per il coinvolgimento di minorenni.