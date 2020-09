Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 45enne rumeno per resistenza a Pubblico Ufficiale denunciandolo altresì per minacce, oltraggio e lesioni personali aggravate e ha denunciato un 32enne rumeno per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Questa notte alcune volanti sono intervenute in via Vigna, a Sestri Ponente, dopo che un cittadino aveva segnalato due soggetti che, con fare sospetto, parlavano a voce bassa e scavalcavano un muro di un caseggiato con l’aiuto di una scala che avevano al seguito.

I poliziotti si sono messi alla ricerca dei due, trovandoli successivamente all’interno di un esercizio commerciale dietro il muro indicato.

Dal vetro del negozio, nonostante il buio, gli operatori hanno visto uno dei due uomini che stringeva un cane di grossa taglia con l’intento di non farlo abbaiare mentre l’altro si trovava sdraiato a terra.

All’intimazione degli agenti di uscire allo scoperto il 45enne ha iniziato a inveire minacciandoli di morte.

L’uomo ha poi prelevato due grossi coltelli da macellaio dietro il banco frigo del negozio, proseguendo con un comportamento minaccioso, utilizzando poi una mazzetta per danneggiare parzialmente la porta del negozio davanti a cui si trovavano gli operatori.

Dopo circa un’ora di inutili tentativi di riportarlo alla calma, i poliziotti sono entrati all’interno del locale con l’aiuto dei Vigili del Fuoco che hanno usato l’idrante per costringere l’uomo a gettare a terra le armi.

Il 45enne è stato quindi messo in sicurezza nonostante la strenua resistenza che lo ha portato a ferire due poliziotti con prognosi di 10 e tre giorni per traumi agli arti.

Anche il 32enne non è stato collaborativo e ha cercando di divincolarsi violentemente dalla presa degli agenti.

Il negozio visitato è risultato essere della compagna dell’arrestato con la quale ci sono contrasti e contenziosi in corso.

Stamattina la direttissima.