Genova – Ancora code sulle autostrade attorno al capoluogo ligure. Si viaggia a passo d’uomo sulla A10 Genova – Ventimiglia, in direzione Genova, tra Cogoleto e Voltri.

Code anche sulla A7 Genova – Milano, in direzione nord, tra Bolzaneto e Busalla.

Non si segnalano incidenti e quindi le code dovrebbero essere originate da cantieri e scambi di carreggiata.