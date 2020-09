Genova – Record di nuovi contagi in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 141 i nuovi positivi su un totale di 2.445 tamponi effettuati.

La maggior concentrazione di casi, ancora una volta, nello spezzino dove sono 91 i tamponi risultati positivi.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 9

7 contatto caso confermato

2 attività screening

• ASL 2: 4

1 contatto caso confermato

3 attività screening

• ASL 3: 33

18 contatto di caso confermato

15 attività screening

• Asl 4: 4

1 contatto caso confermato

3 attività screening

• Asl 5: 91

50 contatto di caso confermato

41 attività di screening

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Gli attualmente positivi aumentano anche oggi, con 117 casi in più per un totale di 2.462 persone.

140 i ricoveri in ospedale, 2 in più nelle ultime 24 ore, di questi 12 sono ricoverati in Terapia Intensiva.