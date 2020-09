Savona – Quando il cane antidroga Baddy lo ha annusato durante un normale controllo ha subito segnalato la presenza di sostanze stupefacenti addosso al 21enne fermato dalla Guardia di Finanza in piazza Sisto IV.

I finanzieri gli hanno trovato addosso alcune dosi di hashish e circa 300 euro in contanti e dei quali non sapeva spiegare la provenienza.

Una successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di scoprire altri 100 grammi di droga e tutto il materiale per confezionare le dosi ed in particolare due bilancini di precisione e alcune bustine in plastica con il disegno della foglia di marijuana.

Il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

(foto Archivio)