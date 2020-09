Monterosso – Caprette bloccate sulla scogliera, recuperate e messe in salvo grazie ad operazione congiunta Vigili del Fuoco, Cras Enpa di Genova e Ente Parco 5 Terre

Due esemplari di capretta sono stati salvati sulla scogliera nella costa tra Levanto e Monterosso, in provincia di Genova, dove erano bloccati da tempo, forse a causa di una frana.

L’allarme è scattato grazie a una famiglia in vacanza nella zona che, dopo aver avvistato i due animali bloccati sugli scogli, si è subito resa conto della situazione e si è attivata per aiutarle, dando loro da mangiare, abbeverandole e soprattutto chiamando i soccorsi.

I Vigili del Fuoco, il personale dell’Ente parco 5 Terre (che ha messo a disposizione un medico veterinario) e i volontari del Cras dell’Enpa di Genova sono riusciti a raggiungere il posto con un gommone e, dopo aver sedato gli animali, li hanno portati al sicuro sulla terra ferma. A quel punto, le due caprette, un maschio ed una femmina, sono state affidate ai volontari dell’Enpa di Genova che li hanno portati in un’area protetta, un agriturismo in località Rocchetta Vara che d’ora in poi sarà la loro nuova casa. Gli animali si sono subito ambientati e stanno bene.