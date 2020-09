Genova – Falso allarme bomba questa mattina in via Bellucci, a Genova, poco distante da piazza dell’Annunziata.

Allo scattare dell’allarme, partito da una telefonata anonima, la strada è stata immediatamente chiusa dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto.

In pochi minuti sono arrivati in via Bellucci anche gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a ispezionare la zona e a metterla in sicurezza.

Si è deciso anche di evacuare il Convitto nazionale Colombo.

Aggiornamento ore 12.00 – Pochi minuti fa è stata riaperta via Bellucci, chiusa questa mattina per l’allarme bomba, rivelatosi poi falso.