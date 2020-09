Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito e nessun danno grave, questo pomeriggio, per il principio di incendio divampato a bordo di una carrozza di un treno all’altezza della stazione di Genova Sturla.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno riscontrato la presenza di fumo in una carrozza del treno ed in particolare nel bagno del convoglio.

A prendere fuoco della carta in un cestino.

Il personale viaggiante ha effettuato la prima estinzione mentre la squadra dei vigili del fuoco ha effettuato la bonifica e le verifiche di sicurezza.

Limitati i danni, nessun intossicato dal fumo. Sul posto anche la polizia ferroviaria. Non si esclude infatti che il gesto sia intenzionale.