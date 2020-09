Genova – Strade buie e niente illuminazione pubblica in diverse vie di Voltri per la seconda notte consecutiva. Cresce sui social la protesta per il black out che da due giorni blocca lampioni e fari di buona parte del quartiere.

Al buio via Buffa, via Chiaramontem via Poerio e via Segneri e, a macchia di leopardo, in diverse zone dove, nei giorni scorsi, sono state sostituite le lampade con i led.

I cittadini chiamano a ripetizione il Comune, il Municipio e le forze dell’ordine ma per la seconda notte consecutiva non sembra esserci traccia dell’intervento dei tecnici.

Buio totale nelle vie e cittadini costretti a uscire di casa armati di torce e pile, con il rischio di incidenti.