Genova – Cresce ancora la preoccupazione, in Liguria, per l’impennata di nuovi casi di contagio da coronavirus e l’aumento delle persone ricoverate in ospedale ed in particolare nei reparti di terapia intensiva dichiarati forse troppo frettolosamente “covid free” solo poche settimane fa.

Ben 158 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. A preoccupare sono soprattutto i focolai della zona di La Spezia e di Genova da dove provengono i dati peggiori per quanto riguarda tamponi positivi e ricoveri in ospedale.

Si registrano anche casi che riguardano studenti e insegnanti di diverse scuole della Liguria con conseguente quarantena obbligatoria per chi frequenta la stessa classe.

Un quadro preoccupante che stride con i ripetuti messaggi tranquillizzanti ripetuti per settimane e accompagnati dal fermo di interventi importanti come le tende da Triage davanti agli ospedali per controllare i pazienti in arrivo prima dell’accesso nei reparti evitando episodi di contagio come quelli registrati all’ospedale San Martino dove sono risultati positivi alcuni sanitari.

Questi i dati delle ultime ore:

Asl 1 Imperia: 11 casi di cui 5 contatto caso confermato, 6 attività screening

Asl 2 Savona: 3 casi di cui 2 contatto di caso confermato, 1 attività screening

Asl 3 Genova: 54 casi di cui 24 contatto caso confermato, 29 attività screening, 1 struttura sociosanitaria

Asl 5 La Spezia: 88 casi di cui 52 contatto caso confermato, 36 attività screening

Salgono ancora i pazienti attualmente positivi, 139 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 2.668 casi.

157 (+7) i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 16 in Terapia Intensiva (+1).

1.257 i pazienti in isolamento domiciliare (+49).

19 i negativi a doppio tampone consecutivo nell’ultima giornata, per un totale di 8.075 guariti.

Per la giornata non si registrano decessi, fermi a 1.586.

Tamponi = 279.460 (+3.955).

Di seguito il dettaglio delle singole Asl.

Ospedalizzati:

Asl1 = 8

Asl2 = 7 (1 UTI)

San Martino = 23 (8 UTI)

Galliera = 21

Gaslini = 9

Asl4 = 6

Asl5 = 83 (7 UTI)

Attualmente positivi per residenza:

IM = 133 (+8)

SV = 212 (-1)

GE = 1068 (+44)

SP = 961 (+82)

Fuori regione = 95 (+0)

Altro o in fase di verifica = 199 (+6)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.217

Asl1 = 103

Asl2 = 258

Asl3 = 766

Asl4 = 173

Asl5 = 917