Genova – Sono 108 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Liguria.

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Aumenta sensibilmente il numero degli attualmente positivi in regione, saliti di 72 casi per un totale di 2.947 casi.

167 (+2) i ricoverati in ospedale, di cui 18 (+1) nelle terapie intensive degli ospedali.

In aumento anche il numero degli isolamenti domiciliari, 61 in più nell’ultima giornata per un numero complessivo di 1.426.

35 i guariti nelle 24 ore appena trascorse, per un totale di 8.229.

Guariti non più positivi = 8.229 (+35).

Si registrano purtroppo altri 2 decessi, si tratta di due donne di 81 e 98 anni, entrambe decedute oggi rispettivamente all’ospedale di Albenga e a quello di Sarzana.