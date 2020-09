Genova – Sanificazioni in ritardo e alunni costretti a tornare a casa.

Questa la situazione che si è presentata questa mattina alla riapertura di alcune scuole genovesi, sedi di seggio per le trascorse elezioni.

Le sanificazioni, come riferiscono alcuni dirigenti scolastici, non sono state ultimate per tempo, rendendo di fatto inagibili le scuole e costringendo i presidi a rimandare a casa parte degli studenti.