Cresce la preoccupazione per l’aumento costante di nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Nelle ultime ore sono stati individuati altri 73 casi di positività con 2.753 tamponi eseguiti in tutta la regione su una popolazione di un milione e mezzo di abitanti.

Casi in aumento nelle zone di La Spezia – in leggero rallentamento – e a Genova.

E mentre la Svizzera mette in quarantena chi proviene dalla Liguria, unica regione italiana inserita nella “zona rossa”, i provvedimenti anti contagio si rafforzano a Genova dove il sindaco ha annunciato una stretta sui controlli davanti alle scuole, nei locali della Movida e in tutta la zona del centro storico, zona rossa dove resta obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto e 24 ore su 24.

Un nuovo decesso si registra all’ospedale di Sarzana dove una donna di 95 anni residente a La Spezia è deceduta nel reparto di geriatria con l’infezione da coronavirus.

Preoccupazione anche per l’aumento di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei vari ospedali della Liguria, numeri che non si vedevano dal maggio scorso.

Questo il dettaglio:

• ASL 1 Imperia: 12 casi accertati

9 contatti di caso

3 attività screening

• ASL 2 Savona: 3 casi accertati

1 rientro da viaggio

1 contatto di caso

1 attività screening

• ASL 3 Genova: 39 casi accertati

3 accesso ospedale

2 strutture socio sanitarie

3 rientro da viaggio

18 contatto caso confermato

13 attività screening

• ASL 5 La Spezia: 19 casi registrati

15 contatto di caso confermato

4 attività screening

Questi i dati di Alisa e del Ministero della Salute

TOTALE tamponi effettuati 297.680 (+ 2.753)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti): 12944 (+73)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1752 17

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 11192 56

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3029 (+15)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 195

LA SPEZIA 1107

IMPERIA 171

GENOVA 1234

Residenti fuori Regione/Estero 100

altro/in fase di verifica 222

TOTALE 3029

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 162 17 -9

ASL1 7 0 -1

ASL2 8 0 0

Ospedale Policlinico San Martino 23 7 -2

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 32 1 0

Ospedale Gaslini 10 0 0

ASL3 globale 5 0 -1

ASL 3 Villa Scassi 5 0 -1

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 6 0 0

ASL4 Sestri Levante 6 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 globale 71 9 -5

ASL5 Sarzana 71 9 -5

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1564 81

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8318 57

Deceduti:

Donna anni 95, deceduta il 25/09/2020 presso l’ospedale di Sarzana 1597 (+1)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 284

ASL 2 241

ASL 3 695

ASL 4 160

ASL 5 723

Liguria 2103