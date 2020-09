Genova – Incidente mortale, nella notte, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro. Per cause ancora da accertare una giovane donna tra i 30 e 40 anni è caduta con il suo scooter sulla carreggiata in direzione ponente ed è morta per le gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 5, e l’identità della vittima è ancora sconosciuta poiché la persona non aveva documenti con sé o potrebbe averli persi nella tragica caduta.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e della polizia locale ma per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta a causa delle ferite riportate.

Sull’incidente e sulla sua dinamica – al momento non risultano coinvolti altri veicoli – sta indagando la polizia locale che dovrebbe arrivare all’identità della persona risalendo dalla targa dello scooter.