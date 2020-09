Genova – Ha notato una persona che stava scrivendo un messaggio tenendo il cellulare in mano e lo ha rubato fuggendo di corsa.

Movimentato episodio, ieri sera, poco dopo le 21, nel centro storico genovese dove un cittadino tunisino di 22 anni ha derubato un conoscente.

Il derubato lo ha inseguito da via Gramsci a vico Primo dello Scalo dove il ladro si è trovato davanti gli agenti del reparto Sicurezza Urbana in servizio in via Prè.

Nelle tasche del fuggitivo è stato trovato il telefonino rubato. Lo straniero, 22 anni, è stato denunciato perché irregolare sul Territorio Nazionale (con divieto di reingresso in Italia per 5 anni), è stato arrestato per la il furto in flagranza.

Stamattina, al processo per direttissima, il giudice ha deciso una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione con la condizionale.