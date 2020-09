Genova – Farmacie liguri ancora in difficoltà per la carenza di dosi di vaccino anti influenzale. L’allarme arriva dai medici che stanno ricevendo le lamentele delle famiglie che cercano, senza trovarlo o con grande difficoltà, il vaccino anti influenzale da acquistare privatamente e a pagamento, nelle farmacie.

Un disagio ma anche un allarme poiché la campagna di vaccinazione partirà il prossimo 5 ottobre ma potrebbe incontrare grosse difficoltà in caso di carenza di dosi di vaccino.

Il programma di vaccinazione di bambini, anziani e persone con problemi cronici di salute dovrebbe essere garantita ed eseguita direttamente negli studi medici e negli ambulatori ma per chi non avesse diritto alla vaccinazione gratuita e volesse comunque vaccinarsi – una condizione auspicata per limitare la diffusione del virus – non riesce a procurarsi la dose da portare al proprio medico per l’iniezione.

Un problema che potrebbe avere conseguenze anche sullo sviluppo della pandemia da coronavirus visto che, proprio in questi giorni, alcuni dati scientifici dell’Ospedale Monzino, eccellenza nel campo cardiologico, sembrerebbero indicare che nelle regioni a più vasta diffusione della vaccinazione anti-influenzale, corrisponderebbe anche una minore diffusione del covid-19-coronavirus.

In presenza di indice di vaccinazione più elevato, inoltre, si registrerebbero meno casi gravi di infezione da covid-19 e meno decessi, specie tra i pazienti con problemi cardiologici.