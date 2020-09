Savona – Verranno spostati “in punti più visibili” i nuovi autovelox posizionati sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Savona e Imperia. A ottenere l’impegno dell’ente gestore è stato il servizio denuncia della trasmissione Mediaset Striscia la Notizia che ha dimostrato che gli autovelox sono attualmente posizionati in situazioni di bassa visibilità, in apparente violazione con le normative del codice della strada e in condizioni tali da spingere gli automobilisti in transito a brusche frenate per evitare le sanzioni.

Capitan Ventosa, inviato di Striscia, ha percorso l’autostrada in auto filmando il momento esatto un cui un automobilista si accorge dell’autovelox, nascosto dietro cartelloni stradali, in uscita dalle gallerie o dietro strutture in cemento.

La comparsa degli autovelox aveva fatto infuriare gli automobilisti poiché troppo spesso le apparecchiature sembravano più “nascoste” che visibili a scopo precauzionale e dissuasivo.