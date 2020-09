Ventimiglia – Il sindaco Gaetano Scullino derubato in diretta TV mentre parla di provvedimenti di sicurezza e obbligo dell’uso delle mascherine anti coronavirus. La scena è andata in onda in diretta, sull’emittente Primocanale, che ha poi diffuso il video sul suo canale facebook

Il primo cittadino di Ventimiglia era collegato in diretta con il conduttore Enrico Cirone quando si è accorto che qualcuno gli aveva sottratto il giaccone appoggiato su una panchina poco lontano dal luogo del “collegamento”.

Il sindaco ha accennato ad allontanarsi per cercare il responsabile ma è stato richiamato alla diretta.

La battuta “vi mando il conto” rivolta all’emittente ha fatto sorridere sui social.

Indagini in corso per identificare l’autore del furto o della “bravata”.