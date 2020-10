Genova – Quattro decessi e 111 nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria. L’infezione da covid 19 torna a preoccupare sanitari e popolazione per il nuovo picco e per l’allungarsi del triste eleco delle vittime.

Appena 3.597 i tamponi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e mezzo di persone in tutta la Liguria e ben 111 i nuovo casi di contagio in un periodo tutto sommato non troppo difficile sotto il profilo del clima che, peggiorando, potrà certamente influire negativamente sulla diffusione del virus.

Questo il dettaglio:

• ASL 1: 7

4 contatto di caso confermato

3 attività di screening

• Asl 2: 8

7 contatto di caso confermato

1 attività di screening

• Asl 3: 63

29 contatto di caso confermato

3 rientro da viaggio

31 attività di screening

• Asl 4: 1

1 contatto di caso confermato

• Asl 5: 32

15 contatto di caso confermato

17 attività di screening

TOTALE tamponi effettuati 313.964 3.597

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 13.446 111

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.821 12

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 11.625 99

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3.239 46

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

PROVINCIA

SAVONA 197

LA SPEZIA 1.094

IMPERIA 186

GENOVA 1.413

Residenti fuori Regione/Estero 107

altro/in fase di verifica 242

TOTALE 3.239

(esclusi 8.599 guariti e 1.608 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 173 21 8

ASL1 5 0 -2

ASL2 10 1 1

Ospedale Policlinico San Martino 33 10 3

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 39 2 2

Ospedale Gaslini 8 0 0

ASL3 globale 9 0 3

ASL 3 Villa Scassi 9 0 3

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 7 0 1

ASL4 Sestri Levante 7 0 1

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 globale 62 8 0

ASL5 Sarzana 62 8 0

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1.598 24

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8.599 61

Deceduti* 1.608 4

*donna di anni 101 deceduta 30/09 ospedale Sarzana (SP)

donna di anni 86 deceduta 30/09 ospedale Sarzana (SP)

uomo di anni 51 deceduto il 30/09 ospedale Sarzana (SP)

donna anni 95 deceduta 30/09 ospedale Lavagna (GE)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 387

ASL 2 354

ASL 3 572

ASL 4 122

ASL 5 730

Liguria 2.165