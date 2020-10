Chiavari – Mascherine anti coronavirus obbligatorie vicino alle scuole di ogni ordine e grado. L’obbligo scatta nelle prossime ore su tutto il territorio comunale per una ordinanza del sindaco Di Capua.

“Confido nel senso civico dei nostri ragazzi, sopratutto delle scuole superiori e medie. Abbiamo fatto sforzi enormi per individuare spazi appositi nelle scuole per mantenere il distanziamento sociale: evitiamo di vanificarli con assembramenti fuori dagli edifici scolastici” commenta così il sindaco Di Capua introducendo l’obbligo di indossare la mascherina in prossimità o in fase di attesa, all’ingresso o uscita, dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado.

Il provvedimento resterà in vigore sino al 9 novembre compreso.