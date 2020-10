Sestri Levante – L’ondata di maltempo si è abbattuta nella notte sulla zona del Tigullio e del levante con forti temporali che hanno provocato allagamenti.

I vigili del fuoco hanno salvato un automobilista intrappolato con l’auto in un sottopassaggio di via Nazionale a Sestri Levante.

L’acqua si è alzata rapidamente all’interno del passaggio e l’auto si è bloccata proprio nel mezzo.

L’automobilista terrorizzato ha chiamato i soccorsi e in breve sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno aiutato a uscire dall’auto e a mettersi in salvo.

Decine gli interventi per allagamenti e rami pericolanti abbattuti dal vento.