Genova – Un albero dal grosso tronco che si abbatte improvvisamente su uno dei campi da bocce di Mura dello Zerbino, nel quartiere di Castelletto. Poteva avere ben altre conseguenze il cedimento di un grosso albero che è precipitato su uno degli spazi utilizzati da anziani e sportivi che si cimentano nel gioco delle bocce.

L’enorme tronco si è spaccato di netto cadendo con il suo enorme peso dove di solito si trovano le persone che giocano.

L’area è stata cintata per precauzione ma il cedimento impone una riflessione sulla gestione del verde pubblico presente in città, alla luce dei numerosi crolli di alberi registrati non solo durante le ondate di maltempo.

Sempre nelle scorse ore, infatti, uno degli alberi di villa Imperiale, a San Fruttuoso, si è abbattuto su villa Migone causando alcuni danni.

“Il crollo dell’albero in via Mura dello Zerbino era prevedibile – spiega Marco Corzetto, tecnico del verde e docente dell’Istituto Marsano che forma proprio in questo settore – alla base del tronco era presente un tipo di fungo che segnala proprio questo genere di problemi. Sarebbe bastata un’occhiata, a personale preparato, per individuare il problema e intervenire tempestivamente. Qui il maltempo e i cambiamenti climatici non c’entrano nulla, questo è un problema legato alla gestione del verde pubblico”.

Secondo il tecnico Corzetto quindi, non sarebbe stato necessario nemmeno un esame, peraltro eseguibile con apparecchiature disponibili sul mercato, in grado di analizzare la struttura del tronco e avvisare di eventuali problemi che possono causare un crollo.

Un esame che dovrebbe essere effettuato su tutti gli alberi di una certa “importanza” (per dimensione) della città e che potrebbe scongiurare tragedie ma anche evitare tagli immotivati e che recano danno all’estetica urbana.

“Gli alberi si possono controllare facilmente con gli strumenti necessari – spiega Corzetto – ma in questo caso bastava una semplice occhiata esperta. In presenza di quel tipo di funghi alla base del tronco deve scattare un allarme immediato perché significa che la pianta ha un problema molto grave e prima o poi è destinata a cadere”.