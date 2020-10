Genova – In arrivo nelle scuole della Liguria i test rapidi per accertare in poco tempo se gli studenti sono positivi o meno al coronavirus. Il nuovo importante strumento, con un indice di affidabilità molto inferiore ai tamponi classici, servirà a velocizzare le operazioni di controllo e verifica e verrà utilizzato con il consenso dei genitori degli studenti che dovessero evidenziare sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus come febbre, nausea o forti problemi di raffreddore.

Il test rapido consente infatti di accelerare la risposta dell’esame che, in caso di positività, viene comunque ripetuto con il test “classico” del tampone. Il nuovo tipo di verifica impiega infatti pochissimo tempo per evidenziare l’eventuale presenza del virus nel corpo umano anche se, per il mondo scientifico, è ancora troppo poco preciso.