Genova – Continuano a salire i contagi in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati riscontrati 152 nuovi contagi a fronte di 3.857 tamponi.

Il dato più elevato, 97 contagi, riguarda il territorio di Genova.

Sale il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, 4 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 28 pazienti.

Intanto, da oggi, la mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto per cercare di bloccare la diffusione del virus.

Non solo mascherine nel Centro Storico genovese, dove da alcune settimane nell’area del Porto Antico e nei suoi dintorni il dispositivo di protezione è obbligatorio nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti.

Questo il dettaglio:

• ASL 1: 21

13 contatto di caso confermato

7 attività di screening

1 rientro viaggio

• ASL 2: 8

5 contatto di caso confermato

3 attività di screening

• ASL 3: 97

49 contatto di caso confermato

48 attività di screening

• ASL 4: 2

2 contatto di caso confermato

• ASL 5: 24

10 contatto di caso confermato

14 attività di screening