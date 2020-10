Genova – L’aumento dei contagi in Liguria, e in particolar modo a Genova, sta portando a nuove misure straordinarie per contrastare la diffusione del Covid-19.

Tra le misure adottate, rientra la decisione del Policlinico San Martino di sospendere nuovamente le visite ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza, per tutelare la salute dei pazienti e degli operatori sanitari.

Come fanno sapere dall’ospedale, eventuali deroghe come minori, portatori di handicap e altre, saranno valutate caso per caso dai direttori delle singole Unità Operative.