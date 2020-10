Ben 447 nuovi contagi da coronavirus e l’ammissione che i cluster nella città di Genova sono saliti a 4 e dovranno essere presi nuovi provvedimenti restrittivi.

Cresce ancora l’emergenza infezione da covid 19 e in particolare nel capoluogo ligure si registra una nuova impennata dei nuovi casi.

Nelle ultime ore sono 447 i casi di positività al contagio scoperti con 4,766 tamponi su una popolazione residente di oltre un milione e 500mila persone.

Ben 354 i casi solo nella zona di Genova che resta il cuore del focolaio di infezione ligure e dove arriva l’ammissione che il cluster non è più solo nel centro storico ma si è allargato ad almeno altri 3 quartieri dove sono in arrivo nuovi provvedimenti restrittivi.

A preoccupare è anche l’aumento costante dei nuovi ricoveri in ospedale. Numeri lontanti dall’emergenza del lockdown ma che indicano che anche se la reazione medico-sanitaria è molto più efficace e precisa, il numero dei posto letto limitati nei reparti covid e in particolare nei reparti di Terapia Intensiva deve tenere alta la soglia di attenzione.

Aumenta di 14 unità il numero delle persone ricoverate e sono 3 i nuovi ricoveri in Terapia Intensiva.

questi i dati delle ultime ore:

Asl 1 Imperia: 34 nuovi casi (19 contatto di caso confermato, 15 attività di screening)



Asl 2 Savona: 24 nuovi casi (19 contatto di caso confermato, 5 attività di screening)



Asl 3 Genova: 354 nuovi casi (110 contatto di caso confermato, 242 screening, 2 rientro da viaggio)

Asl 4 Chiavari: 17 nuovi casi (7 contatto di caso confermato, 9 screening, 1 rientro da viaggio)

Asl 5 La Spezia: 18 nuovi casi (8 contatto di caso confermato, 10 attività di screening)

Casi totali da inizio emergenza = 15.902 (+447) di cui 2.137 individuati da screening e 13.765 in pazienti sintomatici

Attualmente positivi = 4.784 (+392)

299 (+14) in ospedale (di cui 27 in terapia intensiva / UTI, +3)

2.624 in isolamento domiciliare (+168)

Guariti non più positivi = 9.496 (+54)

Deceduti = 1.622 (+1)

Tamponi = 353.832 (+4.766)

Ospedalizzati = 299 (27 UTI)

Asl1 = 17

Asl2 = 26 (1 UTI)

San Martino = 78 (11 UTI)

Galliera = 40 (5 UTI)

Gaslini = 13

Asl3 Villa Scassi = 53 (4 UTI)

Asl4 = 17

Asl5 = 55 (6 UTI)

Attualmente positivi per residenza = 4.784

IM = 299 (+31)

SV = 341 (+24)

GE = 2.784(+302)

SP = 860 (-2)

Fuori regione = 131 (+5)

Altro o in fase di verifica = 369 (+32)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 4.018

Asl1 = 759

Asl2 = 999

Asl3 = 1.210

Asl4 = 353

Asl5 = 697