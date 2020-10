Genova – “Da domani entrerà in vigore una nuova ordinanza per Genova”, così il sindaco Marco Bucci nel corso del punto stampa Covid alla Sala della Trasparenza.

Nella giornata odierna sul territorio dell’Asl3 genovese sono stati riscontrati 269 nuovi casi di contagio e, al momento, si contano quattro cluster attivi.

La nuova ordinanza per Genova entrerà in vigore domani a mezzogiorno e sarà valida per i prossimi 29 giorni. All’interno saranno contenute misure per tutto il territorio provinciale come la chiusura dei distributori automatici h24, indicati dal sindaco come senza controllo e senza sanificazione.

Prevista poi la chiusura dei negozi di alimentari che vendono alcolici dalle 21 alle 8. Potranno restare aperti solo se non vendono alcolici.

Stop anche all’apertura di sale gioco e scommesse.

Inoltre, per il Centro Storico, Sampierdarena, Cornigliano, Rivarolo e Certosa sarò introdotto il divieto di stazionamento dalle 21 alle 8.