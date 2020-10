La discesa di un impulso freddo nord-atlantico sul Mediterraneo centro-occidentale ha portato ad un clima tardo autunnale ventoso e caratterizzato da temperature piuttosto rigide per il periodo. Un primo miglioramento arriverà tra venerdì e sabato.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 14 ottobre 2020

Molto nuvoloso o coperto; tra la notte e la mattinata probabile sviluppo di nuclei temporaleschi tra Genova ed il Tigullio, nel corso della mattina estensione delle precipitazioni a levante; l’instabilità andrà gradualmente a smorzarsi nel corso della giornata, ma la nuvolosità tenderà ad invadere tutta la regione con precipitazioni sparse deboli o moderate sebbene sempre più insistenti sul settore centro-orientale.

Venti: ciclonico sul Ligure, rinforzi da scirocco al mattino tra Golfo di Genova e Tigullio specie in presenza di instabilità. Teso da nord tra voltrese e Capo Mele per tutta la giornata, ulteriori rinforzi in serata.

Mari: da mosso a molto mosso per onda da sud-ovest sul settore centro-orientale, mare incrociato dalla sera. Mosso altrove.

Temperature: in aumento le minime a levante; in generale diminuzione le massime

Costa: min 12/16°C , max 15/17°C

Interno: min 4/9°C, max 8/14°C

Giovedì 15 ottobre 2020

Tempo variabile, ma tendenzialmente più nuvoloso a levante con deboli precipitazioni sparse che potranno assumere carattere nevoso sulle cime appenniniche oltre i 1300-1400 m; tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio.

Venti al mattino moderati a rotazione ciclonica, da nord tesi, come da avviso, soprattutto sul settore centrale.

Mare generalmente molto mosso al largo, tendente ad agitato entro sera per onda formata da sud-ovest; molto mosso su Riviera di Levante dal pomeriggio; mosso altrove.

Temperature: in calo nelle zone interne. Valori inferiori alle medie del periodo.

Venerdì 16 ottobre 2020

Tempo che torna stabile, temperature in ripresa.