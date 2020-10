Genova – I poliziotti del Commissariato Sestri hanno arrestato un 28enne tunisino per i reati di rapina e resistenza a P.U.

Il giovane, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ha incrociato all’uscita di un supermercato alcuni poliziotti a cui era noto come “ladro seriale” che hanno provato a fermarlo per un controllo. Ha così iniziato una folle corsa per fuggire arrivando a colpire gli operatori con spintoni e gomitate. Nonostante ciò è stato fermato e trovato in possesso di 4 confezioni di shampoo, 2 di balsamo, 8 di crema per il viso e 10 pacchi di caffè, per un valore di 76 euro, merce trafugata dal supermercato da cui stava uscendo poco prima.

Giudicato questa mattina per direttissima, è stato associato al carcere di Marassi.