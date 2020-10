Savona – E’ dovuto andare in ospedale per le ferite da arma da fuoco ma non ha voluto denunciare il fratello che ha tentato di ucciderlo.

Un caso davvero particolare quello risolto dalla squadra mobile di Savona che ha in vìbreve tempo scoperto la dinamica di quanto avvenuto.

Un uomo si è presentato in ospedale con alcune ferite da arma da fuoco ma non ha finto di non sapere chi gli aveva sparato.

L’uomo ha raccontato di aver visto un’auto scura che si allontanava velocemente dopo avergli sparato alcuni colpi di pistola.

Il racconto del medico che lo ha curato ha però suscitato alcuni dubbi agli agenti di polizia intervenuti per capire cosa era avvenuto e così le indagini si sono rivolte verso la figura del fratello del ferito.

I poliziotti che lo hanno fermato hanno effettivamente trovato l’auto scura, la pistola usata per il tentato omicidio e un quantitativo di droga che potrebbe essere al centro della disputa tra i due.