Genova – Grave incidente in via Siffredi, nel quartiere di Sestri Ponente. Per cause ancora da accertare alcune auto e scooter si sono scontrate con un violento impatto.

Ad avere la peggio un motociclista che è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto violentemente a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e la polizia locale che ha deviato il traffico per consentire i soccorsi e per liberare la strada dai veicoli incidentati.

Pesanti i disagi alla circolazione in direzione Cornigliano.

notizia in aggiornamento