Genova – Sono 546 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4.950 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Dati preoccupanti che indicano una altissima percentuale di contagio, oggi del 26%, considerando i tamponi eseguiti, 4950, su 2096 persone testate.

Balzo in avanti nella conta delle vittime da Covid-19.

Oggi, infatti, si registrano 9 decessi, riferiti alle scorse settimane e 7 nelle ultime 24 ore.

Tra le 14.00 di ieri, martedì 20 ottobre, e la stessa ora di oggi, un uomo di 78 anni di Savona è morto nel presidio di Ponente dell’Asl2; l’ospedale Villa Scassi segnala il decesso di cinque pazienti: due uomini di 76 anni deceduti rispettivamente in Rianimazione e in Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso, un 76enne deceduto in OBI, una donna di 92 anni morta all’Unità di Crisi Covid-Medicina e una donna di 55 anni deceduta nel reparto Rianimazione.

Alla Spezia, un uomo di 74 anni è deceduti in UTI all’ospedale di Sarzana.

Balzo in avanti dei pazienti ospedalizzati, oltre 500 in più nelle ultime 24 ore.

Intanto si attendono le decisioni del sindaco di Genova Marco Bucci, in accordo con la Prefettura e con la ministra Lamorgese per l’eventuale coprifuoco che potrebbe riguardare il Centro Storico cittadino, Sampierdarena e a Certosa.

La nuova ordinanza potrebbe portare alla chiusura di alcune aree cittadine dalle 21.00 alle 6.00, permettendo la circolazione dei cittadini solo per recarsi in un esercizio commerciale o per tornare a casa.

Di seguito il dettaglio dei nuovo casi

• ASL 1: 46

16 contatti caso confermato

30 attività screening

• ASL 2: 61

31 contatto caso confermato

25 attività screening

5 settore sociosanitario

• ASL 3: 372

187 contatto caso confermato

170 attività screening

15 settore sociosanitario

• ASL 4: 10

4 contatto caso confermato

6 attività screening

• ASL 5: 57

19 contatto caso confermato

36 attività screening

2 settore sociosanitario

Di seguito, i dati di Alisa sulla pandemia in Liguria

TOTALE tamponi effettuati 389.326 4.950 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 19.891 546 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.534 63 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 17.357 483 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 8.360 518 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 755 LA SPEZIA 983 IMPERIA 539 GENOVA 5.376 Residenti fuori Regione/Estero 216 altro/in fase di verifica 491 TOTALE 8.360 (esclusi 9875 guariti e 1656 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 578 31 41 ASL1 39 0 4 ASL2 53 3 2 Ospedale Policlinico San Martino 187 10 31 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 76 6 4 Ospedale Gaslini 21 0 0 ASL3 globale 112 7 -4 ASL 3 Villa Scassi 112 7 -4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 40 1 2 ASL4 Sestri Levante 30 0 2 ASL4 Lavagna 9 1 0 ASL4 Rapallo 1 0 0 ASL5 globale 50 4 2 ASL5 Sarzana 50 4 2 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 4.043 96 TOTALE GUARITI (pazienti che che risultano negativi in due test consecutivi) 9.875 19 Deceduti* 1.656 9

*

Uomo anni 90 deceduto 17/10 ospedale San Paolo Savona Uomo anni 74 deceduto 20/10 ospedale Sarzana Donna anni 99 deceduta 29/09 ospedale Galliera Uomo anni 87 deceduto 16/10 ospedale Galliera Donna anni 77 deceduta 17/10 ospedale Galliera Donna anni 92 deceduta 17/10 ospedale Galliera Donna anni 83 deceduta 18/10 ospedale Galliera Uomo anni 78 deceduto 13/10 ospedale Albenga Donna anni 94 deceduta 13/10 ospedale Albenga