Genova – Lunghe code e traffico fermo per circa un’ora, sull’autostrada A7 Genova Milano, nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova.

Il maltempo ha causato il cedimento di un albero che si è abbattuto lungo il percorso autostradale ostruendo parzialmente la carreggiata.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco mentre il traffico andava in tilt nell’ora di maggior flusso.

Rimosso l’ostacolo il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 7,30