Continuano a crescere senza sosta i contagi da Coronavirus in Liguria. Nelle ultime ore ne sono stati registrati 736 casi con un vistoso calo del numero dei tamponi effettuati, solo 4.044 contro i 6.389 del giorno precedente – su una popolazione di un milione e 500mila persone.

Ancora una volta è la zona di Genova a registrare la situazione più critica con 378 dei nuovo contagi complessivi ma anche la zona di La Spezia, con 151 casi registrati in 24 ore e Savona, con 130, alzano il livello di preoccupazione del personale sanitario chiamato ad affrontare con mezzi limitati l’emergenza della seconda ondata della pandemia.

In attesa di nuovi provvedimenti straordinari presi dal Governo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, uscendo dalle polemiche che lo hanno investito per il post sui social nel quale definiva – per errore – gli anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo”, rilancia la possibilità di un lockdown riservato agli utra70enni motivandolo con il fatto che la maggior parte dei decessi riguarda quella fascia di età.

A preoccupare è soprattutto la tenuta della rete sanitaria. Il numero degli ospedalizzati (1143 in totale) soprattutto per i Ricoveri in Terapia Intensiva, saliti a 63, ricorda che il numero dei posti letto è rimasto immutato e, una volta raggiunto un livello di saturazione il sistema va ovviamente in crisi .

Cresce anche il numero dei decessi con 7 vittime da Covid-19 registrate dai bollettini sanitari nelle ultime ore.

Si tratta di:

Una donna di 84 anni deceduta il 30/10/2020 all’ospedale di Sanremo

Una donna di 91 anni deceduta il 30/10/2020 all’ospedale di Sarzana

Un uomo di 87 anni deceduto il 31/10/2020 all’ospedale di Sarzana

Un uomo di 60 anni deceduto il 31/1’/2020 deceduto all’ospedale Villa Scassi di Genova

Un uomo di 90 anni deceduto il 31/10/2020 all’ospedale Villa Scassi di Genova

Un uomo di 81 anni deceduto il 31/10/2020 all’ospedale Villa Scassi di Genova

Una donna di 97 anni deceduta l1/11/2020 all’ospedale di Sarzana.

Di seguito il dettaglio

ASL 1 Imperia: 63

21 contatti caso confermato

42 attività screening

ASL 2 Savona: 130

28 contatto caso confermato

91 Attività screening

10 settore sociosanitario

1 rientro da viaggio

ASL 3 Genova: 378

112 contatto caso confermato

232 attività screening

34 settore sociosanitario

ASL 4 Chiavari: 14

3 contatto caso confermato

11 attività screening

ASL 5 Imperia: 151

68 contatto caso confermato

83 attività screening

Di seguito il dettaglio della pandemia in Liguria

TOTALE tamponi effettuati 447720 4044

TOTALE CASI POSITIVI (compresi guriti e deceduti), di cui: 29344 (+736)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 3282 0

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 26062 736

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi guariti e deceduti) 14097 (+497)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1345

LA SPEZIA 1696

IMPERIA 1025

GENOVA 9124

Residenti fuori Regione/Estero 290

altro/in fase di verifica 617

TOTALE 14097

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1143 63 (+50)

ASL1 77 7 0

ASL2 108 6 9

Ospedale Policlinico San Martino 309 14 -5

Ospedale Evangelico 70 8 5

Ospedale Galliera 150 9 1

Ospedale Gaslini 23 0 8

ASL3 globale 215 8 22

ASL 3 Villa Scassi 215 8 22

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 97 3 4

ASL4 Sestri Levante 86 0 2

ASL4 Lavagna 11 3 2

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 94 8 6

ASL5 Sarzana 92 8 5

ASL5 Spezia 2 0 1

Isolamento domiciliare 7571 233

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 13466 232

Deceduti** 1781 7

data decesso sesso età luogo

1 30/10/2020 F 84 ASL1-Sanremo

2 30/10/2020 F 91 ASL5-Sarzana

3 31/10/2020 M 87 ASL5-Sarzana

4 31/10/2020 M 60 ASL3-Villa Scassi

5 31/10/2020 M 90 ASL3-Villa Scassi

6 31/10/2020 M 81 ASL3-Villa Scassi

7 01/11/2020 F 97 ASL5-Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 1255

ASL 2 1635

ASL 3 1878

ASL 4 655

ASL 5 530

Liguria 5953