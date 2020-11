Genova – Due agenti di polizia condannati in via definitiva per i tragici fatti del G8 di Genova, nel luglio 2001, promossi vice questore.

La notizia è stata diffusa con sconcerto da Amnesty International Italia che segnala come i due agenti, condannati per aver introdotto le bombe molotov nella scuola Diaz e per averne simulato il ritrovamento per “giustificare” i pestaggi e la violenta irruzione nella scuola dove si riposavano giovani che parteciparono alle manifestazioni pacifiche, giornalisti internazionali e alcuni dei vertici del movimento no global.

Le promozioni sarebbero state firmare dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e riguarderebbero due agenti condannati a tre anni e otto mesi per l’episodio in questione.