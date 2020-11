Non accenna a rallentare l’epidemia da coronavirus in Liguria dove si registrano 1.091 nuovo contagi e il bollettino sanitario della Regione Liguria segnala ben 30 decessi in più.

Sono 6.167 i nuovi tamponi effettuati su una popolazione totale di oltre 1 milione e 500mila persone.

Anche oggi è la zona di Genova a far registrare i dati più preoccupanti dell’emergenza con ben 715 nuovo contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore.

Segue la triste classifica la città di La Spezia, con 139 nuovi casi e Imperia con 129 contagiati in 24 ore.

In leggero calo la zona di Savona, con 91 casi mentre aumentano ancora, dopo alcuni giorni a zero contagi, nella zona di Chiavari.

Ancora grave il bilancio dei decessi. Il bollettino di Regione Liguria ne segnala ben 30.

Questi i dati per provincia:

Asl 1 Imperia: 129

20 contatto di caso confermato

4 settore sociosanitario

105 attività di screening

Asl 2 Savona: 91

15 contatto di caso confermato

12 settore sociosanitario

64 attività di screening

Asl 3 Genova: 715

130 contatto di caso confermato

24 settore sociosanitario

561 attività di screening

Asl 4 Chiavari: 17

2 contatto caso confermato

15 attività di screening

Asl 5 La Spezia: 139

31 contatto di caso confermato

2 settore sociosanitario

106 attività di screening

questi i dati del Bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria (Alisa)

TOTALE tamponi effettuati 522.497 6.167

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) di cui: 42.555 1.091

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 5.223 35

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 37.332 1.056

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17.735 260

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1.795

LA SPEZIA 2.297

IMPERIA 1.648

GENOVA 10.810

Residenti fuori Regione/Estero 330

altro/in fase di verifica 855

TOTALE 17.735

(esclusi 22.732 guariti e 2.088 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1.510 108 28

ASL1 131 10 4

ASL2 172 12 -5

Ospedale Policlinico San Martino 445 36 23

Ospedale Evangelico 69 7 1

Ospedale Galliera 204 7 1

Ospedale Gaslini 17 0 -3

ASL 3 Villa Scassi 186 14 4

ASL 3 Gallino 14 0 -1

ASL4 Sestri Levante 117 7 -1

ASL4 Lavagna 6 0 4

ASL5 Sarzana 146 12 1

ASL5 Spezia 3 3 0

Isolamento domiciliare 13.824 421

TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 22.732 801

Deceduti* 2.088 30

data decesso sesso età luogo decesso

13/11/2020 M 92 Ospedale San Paolo

13/11/2020 F 84 HSM

13/11/2020 M 67 HSM

13/11/2020 M 85 HSM

13/11/2020 M 61 Ospedale Sarzana

13/11/2020 M 76 Ospedale Sarzana

13/11/2020 M 76 Ospedale Sarzana

13/11/2020 M 49 Ospedale Sarzana

12/11/2020 M 84 Ospedale Sanremo

12/11/2020 F 77 Ospedale Sanremo

12/11/2020 M 78 HSM

12/11/2020 M 73 HSM

12/11/2020 M 86 HSM

12/11/2020 F 89 HSM

12/11/2020 M 64 HSM

12/11/2020 F 72 HSM

12/11/2020 M 64 HSM

12/11/2020 F 84 HSM

12/11/2020 M 91 HSM

12/11/2020 M 89 Villa Scassi

12/11/2020 F 82 Villa Scassi

11/11/2020 M 84 Ospedale San Paolo

10/11/2020 F 84 Ospedale Sestri Levante

10/11/2020 M 73 Ospedale Sestri Levante

10/11/2020 M 94 Ospedale Sestri Levante

10/11/2020 M 67 HSM

09/11/2020 M 83 Ospedale Sestri Levante

03/11/2020 F 70 Ospedale Sestri Levante

03/11/2020 M 75 Ospedale Sestri Levante

29/10/2020 M 91 Ospedale Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 2.354

ASL 2 1.861

ASL 3 5.339

ASL 4 844

ASL 5 582

Liguria 10.980