Imperia – Sono stati sorpresi in 30 a bere e mangiare davanti a un locale di Oneglia, non rispettando le disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm e facendo di fatto multare e chiudere per cinque giorni il locale davanti a cui si trovavano.

E’ accaduto ieri sera, sabato 21 novembre, in piazza Doria.

Qui gli agenti della Polizia Municipale, intorno alle 21.00, hanno sorpreso una trentina di persone intente a mangiare e bere davanti a un ristorante.

Eseguiti i controlli del caso, gli agenti hanno combinato la multa e disposto la chiusura dell’attività per il mancato rispetto delle norme dell’ultimo Dpcm che vieta il consumo di cibi e bevande fuori dai locali.