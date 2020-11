Genova – Si erano dati appuntamento ai giardini Melis di Cornigliano con carte e tavolo, scommettendo sulle giocate, per questo cinque uomini sono stati denunciati dagli agenti della Polizia Locale di Genova.

Il gruppo di persone aveva organizzato una vera e propria bisca all’aria aperta: uno portava i tavoli, altri giocavano a un gioco simile a Scala Quaranta.

I quattro seduti al tavolo e scoperti dagli uomini del reparto Giudiziaria sono stati denunciato per gioco d’azzardo, l’uomo che portava i tavoli e carte, invece, è stato denunciato per averlo organizzato e per aver guadagnato così piccole somme di denaro.

Si tratta di tre operai, un giardiniere e un disoccupato che si era reinventato organizzando il gioco.

Secondo quanto emerso dalle indagini degli agenti, era quest’ultimo che portava sedie, tavolini e mazzi di carte.

Le indagini sono partite da una segnalazione pervenuta al reparto Giudiziaria: da tempo, il venerdì e il sabato il gruppo si riuniva per giocare a carte.

Durante l’intervento degli agenti della Locale sono stati sequestrati quasi 100 euro in monete da uno e due euro, sistemate sui tavoli in quattro gruzzoli diversi, ognuno vicino a ogni giocatore.

Durante le partite si era formato anche un capannello di spettatori, questo è costato a sette persone la multa per il mancato rispetto delle norme anti contagio.