Genova – Sette decessi e 236 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria con appena 2.101 tamponi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Ancora in lento calo l’emergenza nuovi contagi nella nostra regione ma resta ancora troppo alto il numero dei decessi per infezione da virus covid-19.

Questi i dati del bollettino sanitario ufficiale della Regione Liguria:

IMPERIA (Asl 1): 2

SAVONA (Asl 2): 39

GENOVA: 174, di cui:

• Asl 3: 127

• Asl 4: 39

LA SPEZIA (Asl 5): 21

• Residenti fuori regione: 8 (temporaneamente domiciliati nella provincia di Genova)

TOTALE tamponi effettuati 600.386 2.101 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 51.684 236 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6.672 104 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 45.012 132 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12.276 -395

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1.334 LA SPEZIA 1.914 IMPERIA 1.153 GENOVA 7.087 Residenti fuori Regione/Estero 280 altro/in fase di verifica 508 TOTALE 12.276

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1.110 113 29 ASL1 115 14 7 ASL2 116 14 2 Ospedale Policlinico San Martino 305 38 1 Ospedale Evangelico 44 6 -1 Ospedale Galliera 142 10 8 Ospedale Gaslini 8 0 2 ASL3 globale 153 12 7 ASL 3 Villa Scassi 145 12 7 ASL 3 Gallino 8 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 110 7 5 ASL4 Sestri Levante 109 7 6 ASL4 Lavagna 1 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 117 12 -2 ASL5 Sarzana 112 9 -2 ASL5 Spezia 5 3 0

Isolamento domiciliare 11.106 -419 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 37.021 623 Deceduti* 2.387 7

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 28/11/2020 F 76 HSM 2 29/11/2020 F 72 HSM 3 28/11/2020 F 91 HSM 4 29/11/2020 M 79 HSM 5 16/11/2020 F 78 ASL4-Sestri Levante 6 27/11/2020 M 69 Albenga 7 12/11/2020 F 91 Ospedale Sarzana