Genova – Un giovane di 20 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale perché trovato in possesso di 82 grammi di hashish.

Il giovane, recentemente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine dopo la denuncia della madre per violenza e maltrattamenti in famiglia, è stato notato in piazza Santo Stefano su cui affaccia l’omonima chiesa, appena sopra a via XX Settembre.

Il 20enne era in compagnia di altri tre coetanei quando la pattuglia in borghese del 1° distretto ha raggiunto il gruppo.

Quando gli operatori della squadra si sono qualificati, il ragazzo ha nascosto dietro la schiena il panetto di hashish, subito scoperto agli agenti.

Il ragazzo aveva in tasca 182 euro in banconote di vario taglio, probabile rovente dello spaccio.

Gli uomini della Locale hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nella casa familiare dove il ragazzo vive insieme ai genitori trovando nella sua stanza 420 euro.

Il 20enne già in passato era stato indagato per spaccio e, ancora minorenne, era stato sottoposto a una misura restrittiva dal parte del Tribunale dei Minori.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto a rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, iil giudice ha deciso la messa in prova fino a metà gennaio.