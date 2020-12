Genova – Nuovo incendio di probabile origine dolosa nel ponente genovese. Nela notte un’auto ed un furgone hanno preso fuoco per cause ancora da accertare in via dei Sessanta, nel quartiere di Cornigliano.

Sono stati i residenti a chiamare i vigili del fuoco dopo essere stati risvegliati dal forte odore di bruciato e dopo aver visto le fiamme che si alzavano dalle vetture posteggiate.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che in breve hanno spento l’incendio evitando che si estendesse ad altre vetture.

I danni sono ingenti e i pompieri, spento il rogo hanno avviato le prime verifiche per accertare l’origine dell’incendio.

Al momento non viene escluso il gesto di un piromane anche in considerazione del fatto che, nelle ultime settimane, sono già stati appiccati incendi a cassonetti e contenitori per la raccolta differenziata.