Borzonasca – E’ rimasto intrappolato sotto l’auto che stava guidando l’uomo soccorso la scorsa notte lungo la strada che collega il fondovalle con Borzonasca, in valle Sturla.

L’automobilista era alla guida della sua auto quando, forse per il fondo bagnato o ghiacciato o per un guasto, la vettura è uscita di strada precipitando per una decina di metri in una scarpata. e con la quale è finito fuori strada cadendo in un dirupo volo di circa 25 metri con l’auto in una scarpata. È quanto successo nella serata di sabato a un automobilista lungo le strade del comune di Borzonasca nell’alta valle Sturla.

Nella caduta la persona è rimasta intrappolata all’interno dell’auto e parzialmente schiacciata dall’auto stessa.

Una situazione potenzialmente fatale se non fossero intervenuti rapidamente i soccorsi che lo hanno estratto dall’auto e affidato alle cure del personale paramedico del 118.

L’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito con la massima urgenza in ospedale.

Le sue condizioni non sarebbero tali da renderlo in pericolo di morte.