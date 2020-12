Genova – Solo un grande spavento, per fortuna, per i due occupanti della vettura che questa mattina è finita in un dirupo sulla strada per Arvigo Superiore.

Per cause ancora da accertare, l’auto è finita nel dirupo e subito sono scattati i soccorsi.

I due occupanti sono stati aiutati a uscire dalla vettura dai Vigili del Fuoco che prontamente sono intervenuti sul posto.

Dopo aver messo al sicuro le due persone, i pompieri si sono adoperati per il recupero dell’auto.