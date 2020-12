Una nuova debole perturbazione interesserà la nostra regione tra le giornate di oggi e domani con qualche pioggia e locali nevicate in Appennino. Deciso miglioramento domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 11 dicembre 2020

Al mattino nubi in aumento da ovest. Prima di mezzogiorno si avranno le prime deboli piogge tra Genovese Orientale e Promontorio, tempo ancora asciutto altrove. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso ovunque con deboli piogge sparse e brevi nevicate in Appennino sopra i 700-800 metri. Precipitazioni un po’ più consistenti tra il Genovese e il Tigullio. In serata qualche schiarita sull’Imperiese.

Venti: Deboli o moderati da sud-est a levante, da nord a ponente. In serata venti moderati settentrionali su tutta la regione

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: Minime stazionarie, massime in calo

Costa: min +5/9°C, max +8/11°

Interno: min -3/+4°C, max +1/7°C

Sabato 12 dicembre 2020

Giornata invernale con molta nuvolosità su tutta la regione. Qualche debole pioggia tra Genovese e Tigullio e deboli nevicate sull’Appennino di Levante sopra i 700-800 metri. Tempo asciutto altrove.

Venti moderati o forti da nord

Mare stirato sottocosta, mosso al largo.

Temperature: In ulteriore lieve calo

Domenica 13 dicembre 2020

Deciso miglioramento con cielo sereno quasi ovunque.

Temperature in aumento.