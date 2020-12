Genova – Sono iniziati i lavori di risanamento del Ponte Monumentale di via XX Settembre a Genova.

Dopo l’ennesima caduta di calcinacci e intonaco che alcune settimane fa ha interessato uno dei fornici del ponte, si è deciso di intervenire in maniera massiccia sulla struttura.

Dopo la sistemazione dei ponteggi all’altezza dei marciapiedi interni, sarà tesa una rete che sovrasterà la carreggiata in maniera da garantire la massima sicurezza.

A proposito dell’intervento, il vicesindaco di Genova e assessore a manutenzioni e lavori pubblici Pietro Piciocchi ha spiegato “L’amministrazione comunale sta progettando un intervento di risanamento totale del ponte Monumentale entro la fine del mandato, con un importante impegno di spesa. Ora stiamo mettendo in sicurezza la struttura, ma presto prenderanno il via lavori di restyling completo dell’importante manufatto. Naturalmente coinvolgeremo anche la Sovrintendenza poiché si tratterrà non soltanto di risanare dal punto di vista tecnico, ma di procedere anche a operazioni di ripulitura e restauro”.

Ancora, il vicesindaco prosegue: “Il ponte Monumentale era già stato interessato da lavori di manutenzione ordinaria, con la sistemazione di impalcature e ponteggi dal 2006 al 2009. Ora, per la prima volta dalla sua costruzione risalente al 1890, abbiamo intenzione di intervenire con un’operazione ad ampio spettro: è in corso la progettazione dell’intervento e inseriremo il finanziamento dell’opera nel programma triennale degli investimenti. In ogni caso porteremo a termine l’intervento in questo mandato amministrativo”.

Il ponte, frutto dell’ingegno di Cesare Gamba che a fine ‘800 si era occupato della realizzazione parziale di via XX Settembre, si presenta secondo il progetto, con una struttura tipica dei “ponti ferroviari” sulla quale è stato poi aggiunto un apparato monumentale in marmo con colonne e sculture.

Alto 21 metri, il ponte conserva anche la memoria dei Caduti per la libertà: i due archi laterali, infatti, nel 1949 vennero dedicati ai caduti e li è riportato l’atto di resa delle truppe tedesche insieme alla concessione della medaglia d’oro alla città di Genova.